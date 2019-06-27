Назван победитель по специальности "Фортепьяно" конкурса Чайковского

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первую премию и золотую медаль по специальности "Фортепьяно" на международном конкурсе имени Чайковского вручили Александру Канторову из Франции, сообщается на официальном сайте смотра.

Международный конкурс имени Чайковского является крупнейшим событием в мире классической музыки. Он проводится с периодичностью раз в четыре года. За это время он открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства.

Вторую премию и серебряную медаль вручили двоим конкурсантам - Дмитрию Шишкину из России и Мао Фудзита из Японии, третье место и бронзовая медаль достались троим музыкантам - Алексею Мельникову и Константину Емельянову из России, Кеннету Бробергу из США.