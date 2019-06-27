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РИА Новости
Культура

Назван победитель по специальности "Фортепьяно" конкурса Чайковского

Вчера, 23:57
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкТоржественное открытие XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве
Торжественное открытие XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / РИА Новости
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Торжественное открытие XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первую премию и золотую медаль по специальности "Фортепьяно" на международном конкурсе имени Чайковского вручили Александру Канторову из Франции, сообщается на официальном сайте смотра.
Международный конкурс имени Чайковского является крупнейшим событием в мире классической музыки. Он проводится с периодичностью раз в четыре года. За это время он открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства.
Китайский пианист Янь Тянсю в финале Международного музыкального конкурса имени Чайковского
Вчера, 14:12
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
Вторую премию и серебряную медаль вручили двоим конкурсантам - Дмитрию Шишкину из России и Мао Фудзита из Японии, третье место и бронзовая медаль достались троим музыкантам - Алексею Мельникову и Константину Емельянову из России, Кеннету Бробергу из США.
Прослушивания проходили в Большом зале Московской государственной консерватории, в них принимали участие 25 конкурсантов. Председателем жюри по этой специальности стал Денис Мацуев.
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КультураКонкурс имени П. И. ЧайковскогоРоссия
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