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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Минфин США ввел санкции против двух граждан Венесуэлы

Вчера, 23:54
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Минфин США ввёл санкции против двух граждан Венесуэлы, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства в четверг.
Санкции введены против замминистра финансов генерала Луго Гомеса и бывшего министра электрических мощностей и главы Национальной электрокорпорации Corpoelec Мотты Домингеса, говорится в документе.
"Сегодня Соединенные Штаты ввели санкции против Мотта Домингеса и Луго Гомеса, которые являются бывшими или действующими чиновниками режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро. Эти люди были вовлечены серьезную коррупцию, как установлено в ходе расследования минюста США", - пояснил позднее госдеп США.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаСШАЭкономика
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