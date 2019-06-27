Минфин США ввел санкции против двух граждан Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Минфин США ввёл санкции против двух граждан Венесуэлы, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства в четверг.

Санкции введены против замминистра финансов генерала Луго Гомеса и бывшего министра электрических мощностей и главы Национальной электрокорпорации Corpoelec Мотты Домингеса, говорится в документе.

"Сегодня Соединенные Штаты ввели санкции против Мотта Домингеса и Луго Гомеса, которые являются бывшими или действующими чиновниками режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро. Эти люди были вовлечены серьезную коррупцию, как установлено в ходе расследования минюста США", - пояснил позднее госдеп США.