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РИА Новости

Путин поиронизировал над процедурой выбора британского премьера

Вчера, 23:51
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поиронизировал над процедурой выбора британского премьера: Россия - демократическая страна, главу государства выбирает не правящая партия, а народ.
Журналист FT поинтересовался, будет ли выбран новый президент России в 2024 году российскими избирателями через Госдуму.
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"Почему через Думу? Через прямое тайное голосование, всеобщее прямое тайное голосование. Разумеется, это не так, как у вас, в Великобритании. У нас демократическая страна", - сказал в ответ Путин.
"У вас один лидер ушел, второй лидер, который является первым фактически лицом в государстве по факту, первым лицом, возглавляющим исполнительную власть, не избирается прямым тайным голосованием населения, он избирается правящей партией. У нас не так, у нас демократическое государство", - отметил он.
По словам президента, если в России первое лицо уходит по каким-то причинам - в связи с желанием просто прекратить свою государственную деятельность, как это сделал Борис Ельцин, либо в связи с окончанием срока полномочий - проводится прямое тайное голосование всего населения страны.
"Так будет и здесь", - подчеркнул Путин.
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