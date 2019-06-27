Сенат принял законопроект, запрещающий передачу Турции F-35

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Проект оборонного бюджета США на 2020 год содержит запрет на передачу Турции самолетов пятого поколения F-35 и соответствующих технологий.

За документ высказались 86 сенаторов, а против – восемь. Теперь сенаторам и членам палаты представителей, где есть свой вариант бюджета, предстоит выработать совместную версию документа, после чего он поступит на подпись главе государства.

Из запрета может быть сделано исключение, если министр обороны и госсекретарь представят конгрессу свидетельства того, что правительство Турции не получает ЗРК С–400 из России и если оно предоставило "надежные гарантии" того, что не будет получать эти системы в будущем.