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РИА Новости

Сенат принял законопроект, запрещающий передачу Турции F-35

Вчера, 23:45
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CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Lockheed-Martin F-35A Lightning IIИстребитель F-35А
Истребитель F-35А
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Lockheed-Martin F-35A Lightning II
Истребитель F-35А. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Проект оборонного бюджета США на 2020 год содержит запрет на передачу Турции самолетов пятого поколения F-35 и соответствующих технологий.
За документ высказались 86 сенаторов, а против – восемь. Теперь сенаторам и членам палаты представителей, где есть свой вариант бюджета, предстоит выработать совместную версию документа, после чего он поступит на подпись главе государства.
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Из запрета может быть сделано исключение, если министр обороны и госсекретарь представят конгрессу свидетельства того, что правительство Турции не получает ЗРК С–400 из России и если оно предоставило "надежные гарантии" того, что не будет получать эти системы в будущем.
В Турции неоднократно говорили, что не откажутся от покупки российских C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят Анкаре санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
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F-35ТурцияРоссияСШАБезопасностьВ мире
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