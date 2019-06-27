Путин рассказал о роли религии в национальной культуре на примере католиков

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Проблемы у католиков есть, но нельзя использовать их как инструмент для уничтожения самой Римской католической церкви, заявил в интервью британской газете Проблемы у католиков есть, но нельзя использовать их как инструмент для уничтожения самой Римской католической церкви, заявил в интервью британской газете FT президент России Владимир Путин.

На вопрос, должна ли религия играть важную роль в национальной культуре, Путин ответил: "Она должна играть ту роль, которая сложилась на сегодняшний день, ее (религию) нельзя выталкивать из этого культурного пространства".

"Нельзя злоупотреблять ничем. Мы православный народ в России, и между православием и католическим миром всегда были проблемы. Но я именно поэтому сейчас скажу о католиках. Ну, есть там проблемы? Есть. Но нельзя их выпячивать и с помощью этих проблем пытаться уничтожить саму Римскую католическую церковь. Вот чего нельзя делать", - сказал Путин.

Президент заявил, что у него складывается впечатление, что либеральные круги начинают использовать отдельные проблемы в католической церкви как инструмент уничтожения самой церкви.

"Вот что я считаю неправильным и опасным. Ну, хорошо. Мы что, забыли, что мы все живем в мире, который основан на библейских ценностях? Даже атеисты. Но мы все живем в этом мире. Можно об этом не вспоминать каждый день и не ходить в церковь, там лоб не бить об пол, показывая, какой ты христианин или мусульманин, или иудей, но в душе, в сердце должны быть какие-то основополагающие человеческие правила и моральные ценности", - сказал российский лидер.

"В этом смысле традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, прекращает свое существование, действительно", - сказал президент.

На вопрос журналиста FT, не является ли религия "опиумом для народа", Путин ответил коротко: "Нет, не является".