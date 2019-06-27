Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T00:03Z
https://ria.ru/20190627/1555993992.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154795/07/1547950749_0:102:2935:1753_1036x0_80_0_0_e36ba5a898c8acd89d0ceb8a92d0d508.jpg
РИА Новости

Путин оценил миграционную политику Меркель

Вчера, 23:35
1405
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросах миграции кардинальной ошибкой.
"Вот когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает, и надо бы вспомнить об интересах коренного населения", - сказал Путин в интервью британской FT.
Маттео Сальвини на митинге в Милане
26 мая, 08:00
"Европа недееспособна": кто рвется к власти в ЕС и хочет дружить с Россией
"Хотя понятно, нужно думать о тех людях, которые оказались в трудном положении, в трудной жизненной ситуации в силу различных политических причин в своей родной стране. Замечательно. Но как же интересы своего собственного населения, когда речь идёт уже не о двух, трёх, десяти человеках, а речь идёт о тысячах, о сотнях тысяч людей, которые прибывают в страны Западной Европы?" - заявил российский лидер
На вопрос журналиста означает ли это, что Меркель допустила ошибку, Путин ответил: "Кардинальную ошибку".
7620012
Обсудить 0
Ангела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отношении к нетрадиционной ориентации в России
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин поиронизировал над процедурой выбора британского премьера
Президент РФ Владимир Путин
Путин пошутил над журналистом Financial Times
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, кто из мировых лидеров его восхищает
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, зачем России нужны золотовалютные резервы
Владимир Путин
ЕС не интересен для США как театр военных действий, заявил Путин
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Путин рассказал об отношении американцев к Трампу
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о роли религии в национальной культуре на примере католиков
Президент РФ Владимир Путин
Скрипаль был наказан до инцидента в Солсбери, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп
Путин рассказал об отличиях Трампа от других лидеров США
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
Украинский премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Истребитель F-35А
Сенат принял законопроект, запрещающий передачу Турции F-35
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Бой проигран": Пушков высмеял отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил состояние российской экономики
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, как избежать внутриполитических потрясений
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
Лента новостейМолния