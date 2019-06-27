Путин оценил миграционную политику Меркель

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросах миграции кардинальной ошибкой.
"Вот когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает, и надо бы вспомнить об интересах коренного населения", - сказал Путин в интервью британской FT.
"Хотя понятно, нужно думать о тех людях, которые оказались в трудном положении, в трудной жизненной ситуации в силу различных политических причин в своей родной стране. Замечательно. Но как же интересы своего собственного населения, когда речь идёт уже не о двух, трёх, десяти человеках, а речь идёт о тысячах, о сотнях тысяч людей, которые прибывают в страны Западной Европы?" - заявил российский лидер
На вопрос журналиста означает ли это, что Меркель допустила ошибку, Путин ответил: "Кардинальную ошибку".