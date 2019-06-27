Путин рассказал об отношении к нетрадиционной ориентации в России

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения", - подчеркнул он.