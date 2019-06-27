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РИА Новости

Путин рассказал об отношении к нетрадиционной ориентации в России

Вчера, 23:33
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Традиционные ценности. Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными", - сказал Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20.
"Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения", - подчеркнул он.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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Обсуждение подобных вопросов принижает власть.
27 июня, 23:37
Владимир Ф. Быченков
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