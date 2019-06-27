Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T23:33Z
https://ria.ru/20190627/1555993941.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155575/39/1555753923_0:0:2974:1674_1036x0_80_0_0_0a06034262c743c70d842190dd078b7f.jpg
РИА Новости

Путин рассказал, как избежать внутриполитических потрясений

Вчера, 23:33
301
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда внутриполитических потрясений не будет, считает президент РФ Владимир Путин.
"Не было же никогда чисто либеральных идей или чисто традиционных. Были, наверное, в истории человечества, но это всё очень быстро заходит в тупик, когда нет многообразия. Всё начинает сводиться к каким-то крайностям", - сказал он в интервью газете Financial Times накануне саммита G20.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 21:16
Путин рассказал о кризисе современной либеральной идеи
"Нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и различным мнениям, но никогда не забывать всё-таки про интересы основного населения, миллионов людей, чем они живут. Вот этого нельзя забывать. Тогда, мне кажется, мы избежим каких-то внутриполитических крупных потрясений и передряг", - считает Путин.
По его словам, либеральную идею нельзя уничтожать, но не надо считать, что она имеет право на абсолютное доминирование.
1010016
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеБольшая двадцаткаВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о роли религии в национальной культуре на примере католиков
РИА
Новости
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Путин оценил миграционную политику Меркель
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отношении к нетрадиционной ориентации в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил состояние российской экономики
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об "умной политике" российских нефтяных компаний
Владимир Путин
ЕС не интересен для США как театр военных действий, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин поиронизировал над процедурой выбора британского премьера
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Путин рассказал об отношении американцев к Трампу
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, зачем России нужны золотовалютные резервы
Президент РФ Владимир Путин
Путин пошутил над журналистом Financial Times
Президент России Владимир Путин
Путин связал "феномен Трампа" с отрывом руководящих элит от народа
Президент США Дональд Трамп
Путин рассказал об отличиях Трампа от других лидеров США
Здание Центрального банка РФ
Путин оценил действия ЦБ по оздоровлению финансовой системы
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о развитии сотрудничества с Китаем
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал о роли договоренностей с Эр-Риядом и ОПЕК по добыче
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Названы самые популярные в России виды компактного транспорта
03:45"Ликование" выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток попало на видео
03:39Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
Лента новостейМолния