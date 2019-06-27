Путин рассказал, как избежать внутриполитических потрясений

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда внутриполитических потрясений не будет, считает президент РФ Владимир Путин.

"Не было же никогда чисто либеральных идей или чисто традиционных. Были, наверное, в истории человечества, но это всё очень быстро заходит в тупик, когда нет многообразия. Всё начинает сводиться к каким-то крайностям", - сказал он в интервью газете Financial Times накануне саммита G20.

"Нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и различным мнениям, но никогда не забывать всё-таки про интересы основного населения, миллионов людей, чем они живут. Вот этого нельзя забывать. Тогда, мне кажется, мы избежим каких-то внутриполитических крупных потрясений и передряг", - считает Путин.