"Бой проигран": Пушков высмеял отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение делегаций Грузии и Литвы не покидать сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Не успев устроить демарш с отъездом из ПАСЕ, коалиция противников России раскололась: Грузия и Литва бросили Украину, решив остаться на сессии. Несмотря на гневные обличения со стороны официальных лиц двух стран. Причина: главный бой проигран. Не хотят без толку вставать в позу", - написал Пушков в Twitter.

Сенатор также назвал случившееся "провалом дипломатии Порошенко-Климкина", который вынуждает украинские власти отказаться от языка ультиматумов.

"Киеву пора освоить другой язык, прежде всего, в общении с Россией", — резюмировал он.

Ранее украинская делегация покинула заседание ПАСЕ после принятия резолюции, положения которой в полном объеме подтверждают полномочия российских парламентариев в организации.

По словам представителя Украины в ПАСЕ Владимира Арьева, сессию также покинули Грузия, Литва, Эстония, Латвия Польша и Словакия.

В делегации Словакии затем заявили, что против восстановления российской делегации в правах проголосовал только один депутат, злоупотребивший своими полномочиями. Он же подписал документ о неучастии в сессии ПАСЕ.

Премьер Эстонии Юри Ратас также отметил, что правительство страны не поддерживает идею ухода из Парламентской ассамблеи.

Делегация Грузии в четверг опровергла сообщения о приостановке участия в работе ПАСЕ. Представители Тбилиси подчеркнули, что останутся в Страсбурге до завершения сессии и только потом обсудят дальнейшие действия с руководством страны.

Делегат от Литвы Эгидиус Варейкис также заявил, что его коллеги продолжат работу.

Восстановление прав российской делегации

Пять лет назад Россию в ПАСЕ лишили права голоса из-за присоединения Крыма и событий на Украине. В 2015 году вопрос восстановления прав российской делегации поднимался дважды, однако санкции только усиливались.

В Москве подчеркнули, что не готовы работать на подобных условиях, и приняли решение не отправлять заявку на подтверждение полномочий в последующие три года. В 2017 году было принято решение частично приостановить выплату членских взносов.