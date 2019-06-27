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РИА Новости

"Бой проигран": Пушков высмеял отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ

Вчера, 23:30
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение делегаций Грузии и Литвы не покидать сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Не успев устроить демарш с отъездом из ПАСЕ, коалиция противников России раскололась: Грузия и Литва бросили Украину, решив остаться на сессии. Несмотря на гневные обличения со стороны официальных лиц двух стран. Причина: главный бой проигран. Не хотят без толку вставать в позу", - написал Пушков в Twitter.
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Сенатор также назвал случившееся "провалом дипломатии Порошенко-Климкина", который вынуждает украинские власти отказаться от языка ультиматумов.
"Киеву пора освоить другой язык, прежде всего, в общении с Россией", — резюмировал он.
Ранее украинская делегация покинула заседание ПАСЕ после принятия резолюции, положения которой в полном объеме подтверждают полномочия российских парламентариев в организации.
По словам представителя Украины в ПАСЕ Владимира Арьева, сессию также покинули Грузия, Литва, Эстония, Латвия Польша и Словакия.
В делегации Словакии затем заявили, что против восстановления российской делегации в правах проголосовал только один депутат, злоупотребивший своими полномочиями. Он же подписал документ о неучастии в сессии ПАСЕ.
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Премьер Эстонии Юри Ратас также отметил, что правительство страны не поддерживает идею ухода из Парламентской ассамблеи.
Делегация Грузии в четверг опровергла сообщения о приостановке участия в работе ПАСЕ. Представители Тбилиси подчеркнули, что останутся в Страсбурге до завершения сессии и только потом обсудят дальнейшие действия с руководством страны.
Делегат от Литвы Эгидиус Варейкис также заявил, что его коллеги продолжат работу.

Восстановление прав российской делегации

Пять лет назад Россию в ПАСЕ лишили права голоса из-за присоединения Крыма и событий на Украине. В 2015 году вопрос восстановления прав российской делегации поднимался дважды, однако санкции только усиливались.
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В Москве подчеркнули, что не готовы работать на подобных условиях, и приняли решение не отправлять заявку на подтверждение полномочий в последующие три года. В 2017 году было принято решение частично приостановить выплату членских взносов.
В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, дающую право российской делегации участвовать в июньской сессии. Помимо этого, в документе указывается, что права делегаций быть.
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