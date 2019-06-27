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РИА Новости

На северо-западе Москвы после пожара на складе рухнули металлоконструкции

Вчера, 23:26
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Металлические конструкции обрушились в ходе пожара на складе на Ярославском шоссе в Москве, сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.
"Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение стальных конструкций на площади 300 квадратных метров", - заявил он.
Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе горит склад, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару присвоена третья, высшая категория сложности. В ликвидации пожара от МЧС принимали участие 52 человека, 13 единиц техники и пожарный поезд. Пожар уже ликвидирован, идут проливка и разбор завалов. Сведений о пострадавших нет.
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