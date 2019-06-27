ЕС не интересен для США как театр военных действий, заявил Путин

"Россия здесь вообще не имеет никакого для них значения, потому что вот этот театр, военный театр Европы, вряд ли сейчас представляет какой‑то большой интерес для Соединённых Штатов, несмотря на расширение НАТО и несмотря на увеличение натовских контингентов у наших границ", - сказал Путин, комментируя то, что США фактически в одностороннем порядке вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.