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РИА Новости

ЕС не интересен для США как театр военных действий, заявил Путин

Вчера, 23:16
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Военный театр Европы вряд ли представляет большой интерес для США, несмотря на расширение НАТО и увеличение контингентов у границ РФ, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в интервью Financial Times.
"Россия здесь вообще не имеет никакого для них значения, потому что вот этот театр, военный театр Европы, вряд ли сейчас представляет какой‑то большой интерес для Соединённых Штатов, несмотря на расширение НАТО и несмотря на увеличение натовских контингентов у наших границ", - сказал Путин, комментируя то, что США фактически в одностороннем порядке вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
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