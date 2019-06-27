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РИА Новости

Путин оценил состояние российской экономики

Вчера, 23:11
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Экономика РФ преодолела сложности, связанные с внутренними и внешними шоками, в том числе с ограничениями и падением цен на экспортные товары, заявил президент России Владимир Путин.
"То есть мы рассчитывали на то, что негативный эффект от повышения НДС будет краткосрочным, так и получилось. Слава богу, так и получилось, расчёты себя оправдали, и сейчас и понижение инфляции идёт, макроэкономика улучшается, инвестиции начали немножко подрастать, то есть мы видим, что экономика преодолела эти сложности, связанные с внутренними и внешними шоками. Внешними – связанные с ограничениями и с падением цен на наши традиционные товары нашего экспорта", - сказал Путин в интервью FT в преддверии саммита G20.
Президент РФ Владимир Путин
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Он напомнил, что российские власти "вынуждены были повысить НДС с 18 до 20 процентов".
"Это повлияло на покупательную способность граждан, потому что подросла инфляция свыше 5 процентов. Но сейчас инфляция упала ниже 5 процентов", - отметил российский лидер.
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