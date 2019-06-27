Путин рассказал об отношении американцев к Трампу

По его словам, "никто же ничего не делает". "Это плохо, это плохо, но скажите: что хорошо тогда? Что надо делать? Никто же ничего не предлагает. Я сейчас не говорю, что нужна стена или нужно на 5% ежегодно повышать тарифы в экономических отношениях с Мексикой, я так не утверждаю, но что-то надо (делать), и он хотя бы что-то ищет", - продолжил Путин.