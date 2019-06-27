Путин рассказал об отношении американцев к Трампу

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что американского лидера Дональда Трампа можно критиковать за идею постройки стены на границе с Мексикой, но рядовые граждане США ценят, что он "хоть что-то делает".
"Сейчас можно того же Трампа критиковать сколько угодно за его желание построить стену между Мексикой и США. Может быть, это излишне, не знаю. Наверное, может быть, я не спорю. Но ведь что-то он должен делать с этим потоком мигрантов, с потоком наркотиков он что-то делать должен?", - заявил Путин в интервью изданию Financial Times.
По его словам, "никто же ничего не делает". "Это плохо, это плохо, но скажите: что хорошо тогда? Что надо делать? Никто же ничего не предлагает. Я сейчас не говорю, что нужна стена или нужно на 5% ежегодно повышать тарифы в экономических отношениях с Мексикой, я так не утверждаю, но что-то надо (делать), и он хотя бы что-то ищет", - продолжил Путин.
Президент РФ добавил, что "рядовые граждане США, они, конечно, смотрят, говорят: вот молодец мужик, хоть что-то делает, хоть что-то предлагает, ищет решение".