В Тунисе рассказали о состоянии госпитализированного президента страны

КАИР, 27 июн - РИА Новости. Состояние здоровья 92-летнего президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, госпитализированного в четверг в связи с ухудшившимся самочувствием, стабильное, он проходит обследование, сообщили в администрации главы государства.

Ранее СМИ сообщили, что тунисского лидера Аль-Баджи Гаида ас-Себси госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Позднее некоторые новостные агентства распространили информацию о его кончине, однако советник президента Туниса эти слухи опроверг.

"Состояние здоровья тунисского президента стабильное, в настоящее время он проходит необходимые обследования в клинике, куда он был помещен для лечения", - цитирует президентскую администрацию портал " Аль-Баваба ".