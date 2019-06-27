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РИА Новости

В Тунисе рассказали о состоянии госпитализированного президента страны

Вчера, 23:02
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© AP PhotoПрезидент Туниса Бежи Каид эс-Себси
Президент Туниса Бежи Каид эс-Себси
© AP Photo
Президент Туниса Бежи Каид эс-Себси. Архивное фото
КАИР, 27 июн - РИА Новости. Состояние здоровья 92-летнего президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, госпитализированного в четверг в связи с ухудшившимся самочувствием, стабильное, он проходит обследование, сообщили в администрации главы государства.
Ранее СМИ сообщили, что тунисского лидера Аль-Баджи Гаида ас-Себси госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Позднее некоторые новостные агентства распространили информацию о его кончине, однако советник президента Туниса эти слухи опроверг.
"Состояние здоровья тунисского президента стабильное, в настоящее время он проходит необходимые обследования в клинике, куда он был помещен для лечения", - цитирует президентскую администрацию портал "Аль-Баваба".
В то же время, как сообщает новостной сайт "Йоум7" со ссылкой на слова сына тунисского президента, состояние Аль-Баджи ас-Себси несколько улучшилось после госпитализации.
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