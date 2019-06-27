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РИА Новости

Путин оценил действия ЦБ по оздоровлению финансовой системы

Вчера, 23:00
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что действия ЦБ РФ по оздоровлению финансовой системы и проведению "выверенной политики" по ключевой ставке заслуживают поддержки.
"В целом работа Центрального банка, на мой взгляд, заслуживает поддержки. Это связано не только с оздоровлением финансовой системы, это связано и с очень выверенной политикой по ключевой ставке", - заявил Путин в интервью изданию Financial Times.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
20 июня, 14:14
Путин заявил, что в руководстве страны сейчас нет экономистов из девяностых
"Они (ЦБ РФ – ред.) последовательно занимаются оздоровлением нашей финансовой системы, с рынка сходят маломощные либо неэффективные, либо вообще полукриминальные финансовые организации, и это, конечно, большая, сложная работа", - отметил глава государства.
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Центральный Банк РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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