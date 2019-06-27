Путин связал "феномен Трампа" с отрывом руководящих элит от народа

На вопрос о том, может ли Россия сохранить иммунитет от аналогичных процессов, российский президент отметил, что в каждой стране ситуации отличаются.

"Конечно, мы должны думать об этом всегда. И одна из наших задач здесь, в России, заключается в том, чтобы никогда не забывать, в чем смысл функционирования и существования любой власти - в том, чтобы людям создавать стабильную, нормальную, безопасную и прогнозируемую жизнь, только с прогнозом на улучшение", - добавил президент РФ.