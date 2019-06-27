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РИА Новости

Путин связал "феномен Трампа" с отрывом руководящих элит от народа

Вчера, 22:58
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин связал феномен американского лидера Дональда Трампа и растущее неприятие населением элит в Европе отрывом истеблишмента от народа.
"Что происходит на Западе? Почему в Штатах "феномен Трампа", как вы его упомянули, случился? Что происходит и в европейских странах? Отрыв руководящих элит от народа. Это совершенно очевидная вещь - разрыв между интересами элит и интересами подавляющего большинства населения", - заявил Путин в интервью изданию Financial Times.
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На вопрос о том, может ли Россия сохранить иммунитет от аналогичных процессов, российский президент отметил, что в каждой стране ситуации отличаются.
"Конечно, мы должны думать об этом всегда. И одна из наших задач здесь, в России, заключается в том, чтобы никогда не забывать, в чем смысл функционирования и существования любой власти - в том, чтобы людям создавать стабильную, нормальную, безопасную и прогнозируемую жизнь, только с прогнозом на улучшение", - добавил президент РФ.
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