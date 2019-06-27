На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе горит склад, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару была присвоена третья – высшая категория сложности. К тушению был привлечен пожарный поезд. В ходе возгорания произошло частичное обрушение кровли.
"В 22.34 пожар ликвидирован на площади 2 тысячи квадратных метров", - сказал сотрудник пресс-службы.