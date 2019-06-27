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РИА Новости

Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донбассе

Вчера, 22:42
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© AFP 2019 / Aleksey ChernyshevУкраинский военнослужащий заряжает миномет
Украинский военнослужащий заряжает миномет
© AFP 2019 / Aleksey Chernyshev
ДОНЕНЦК, 27 июн — РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Александр Гаюк сообщил, что в составе группы журналистов попал под обстрел украинских силовиков на окраине Донецка.

"Мы приехали фиксировать разрушения, через некоторое время начался обстрел, работали минометы. Слава богу, все живы и здоровы", — рассказал он.

Обстрел произошел в 18:00. Под огонь попали корреспонденты News front, РИА Новости и независимые журналисты. Их сопровождали представители пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Журналисты снимали последствия предыдущего обстрела на улице Шевченко, 61.
Представитель News front считает, что обстрел мог вестись целенаправленно, так как наводчики могли видеть группу журналистов.
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