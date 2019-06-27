Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донбассе

ДОНЕНЦК, 27 июн — РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Александр Гаюк сообщил, что в составе группы журналистов попал под обстрел украинских силовиков на окраине Донецка.

"Мы приехали фиксировать разрушения, через некоторое время начался обстрел, работали минометы. Слава богу, все живы и здоровы", — рассказал он.

Обстрел произошел в 18:00. Под огонь попали корреспонденты News front, РИА Новости и независимые журналисты. Их сопровождали представители пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Журналисты снимали последствия предыдущего обстрела на улице Шевченко, 61.