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РИА Новости

Путин допустил возможность заключения ядерного соглашения с США и Китаем

Вчера, 22:40
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность заключения трехстороннего ядерного соглашения РФ-США-Китай, заявил, что Москва выступает за любой способ сдержать гонку вооружений.
"Я с самого начала сказал, что мы поддержим любое соглашение, которое пошло бы на пользу делу, а этим делом является сдерживание гонки вооружений", - сказал он в интервью изданию Financial Times, отвечая на вопрос, есть ли шанс заключить трёхстороннее соглашение между Китаем, Россией и США по вопросам ядерных вооружений средней дальности.
"Но надо признать, что уровень и развитие ядерных сил в Китае пока гораздо ниже, чем в США и в России. Китай – огромная держава, она в состоянии нарастить свой ядерный потенциал. Наверное, так и будет когда-нибудь, но сегодня уровень наших потенциалов трудно сопоставим. Ведущими ядерными державами являются Россия и Соединённые Штаты, поэтому и Договор заключался между нашими странами прежде всего. А присоединится Китай к этой работе или нет, Вы спросите, пожалуйста, у наших китайских друзей", - добавил Путин.
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