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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Варфоломей предостерег главу Черногории от поддержки автокефалии

Вчера, 22:38
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей предостерег в своем письме президента Черногории от поддержки непризнанной Черногорской православной церкви и шагов в ущерб Сербской православной церкви (СПЦ).
Правительство Черногории утвердило в конце мая проект закона о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин. Документ вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской СПЦ, к которой принадлежит большинство верующих страны. Опасения сербского духовенства вызывают положения законопроекта, по которым государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые церковь не имеет документов о праве собственности, а затем передать их непризнанной Черногорской церкви. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента ожидается в июле.
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СПЦ в четверг опубликовала письмо Варфоломея президенту Джукановичу, датированное 21 июня.
"Недавно мы во Вселенской (Константинопольской - ред.) патриархии были удивлены, узнав, что вы высказали свою поддержку созданию "Черногорской православной церкви" и что правительство вашей страны утвердило законопроект о свободе вероисповедания, который предполагает передачу в госсобственность всех православных церквей, построенных до 1918 года, и другого церковного имущества", - говорится в письме Варфоломея.
"Этим письмом Вам четко и открыто сообщаем, что Вселенская патриархия вместе с остальными православными церквями в качестве единственной православной юрисдикции в Черногории признает ту, что под руководством митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (СПЦ)", - отметил предстоятель константинопольской церкви.
Патриарх также отметил, что "черногорская церковь никогда не была автокефальной", а самопровозглашенная Черногорская православная церковь под руководством Мироша Дедеича "не принадлежит к православному миру".
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"Господин Дедеич не епископ, а лицо, лишенное сана Вселенской патриархией, единственный канонический иерарх - наш брат митрополит Амфилохий из всеправославно признанной Сербской патриархии", - подчеркнул Варфоломей.
Он процитировал и свое обращение к Джукановичу, сделанное еще в 2000 году.
"Уверены, что ваше превосходительство поймет опасность для духовного единства народа Черногории, которая вызвана движением упомянутого Мироша Дедеича, и что вы дистанцируетесь от него ради блага и единства вашего народа", - указал предстоятель Константинопольской церкви и добавил, что его обращение стоит рассматривать не как вмешательство во внутренние дела Черногории, "но как помощь".
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Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)ЧерногорияВ мире
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