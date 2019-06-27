Патриарх Варфоломей предостерег главу Черногории от поддержки автокефалии

БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей предостерег в своем письме президента Черногории от поддержки непризнанной Черногорской православной церкви и шагов в ущерб Сербской православной церкви (СПЦ).

Правительство Черногории утвердило в конце мая проект закона о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин. Документ вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской СПЦ, к которой принадлежит большинство верующих страны. Опасения сербского духовенства вызывают положения законопроекта, по которым государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые церковь не имеет документов о праве собственности, а затем передать их непризнанной Черногорской церкви. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента ожидается в июле.

СПЦ в четверг опубликовала письмо Варфоломея президенту Джукановичу, датированное 21 июня.

"Недавно мы во Вселенской (Константинопольской - ред.) патриархии были удивлены, узнав, что вы высказали свою поддержку созданию "Черногорской православной церкви" и что правительство вашей страны утвердило законопроект о свободе вероисповедания, который предполагает передачу в госсобственность всех православных церквей, построенных до 1918 года, и другого церковного имущества", - говорится в письме Варфоломея.

"Этим письмом Вам четко и открыто сообщаем, что Вселенская патриархия вместе с остальными православными церквями в качестве единственной православной юрисдикции в Черногории признает ту, что под руководством митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (СПЦ)", - отметил предстоятель константинопольской церкви.

Патриарх также отметил, что "черногорская церковь никогда не была автокефальной", а самопровозглашенная Черногорская православная церковь под руководством Мироша Дедеича "не принадлежит к православному миру".

"Господин Дедеич не епископ, а лицо, лишенное сана Вселенской патриархией, единственный канонический иерарх - наш брат митрополит Амфилохий из всеправославно признанной Сербской патриархии", - подчеркнул Варфоломей.

Он процитировал и свое обращение к Джукановичу, сделанное еще в 2000 году.