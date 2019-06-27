Скрипаль был наказан до инцидента в Солсбери, заявил Путин

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Сергей Скрипаль был наказан до инцидента в Солсбери, никакого интереса для России он собой уже не представлял, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью британской газете Сергей Скрипаль был наказан до инцидента в Солсбери, никакого интереса для России он собой уже не представлял, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью британской газете FT

"Вообще предательство – самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", - сказал Путин.

"Этот господин, Скрипаль, и так был наказан. Он же был арестован, получил срок, отсидел. Он был уже наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса. Какой интерес-то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осужден и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто и все. А что касается предательства, оно, конечно, должно быть наказуемо. Это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить", - подчеркнул российский лидер.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.