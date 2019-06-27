В "Яндексе" сообщили о попытке взлома сервисов компании

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Компания "Яндекс" подтвердила попытки атак сервисов компании в конце 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале. Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса", - сообщил собеседник агентства.

По словам представителя компании, "Яндекс", как и все крупные интернет-компании, регулярно сталкивается с разнообразными видами киберугроз. При этом по правилам корпоративной этики сотрудники компании не распространяют информацию о подобных случаях.

"Самое важное для нас – обеспечение устойчивой работы всех сервисов и надежной защиты данных наших пользователей. Безопасность чрезвычайно важна для нас, и мы используем для этого все необходимые инструменты, в том числе сотрудничаем с профильными компаниями", - добавили в пресс-службе.

Ранее об атаке хакеров западных спецслужб на "Яндекс" сообщило агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Собеседники агентства рассказали, что в интернет-поисковик была внедрена вредоносная программа Regin. По их словам, эту программу использует сообщество "Пять глаз" (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада).