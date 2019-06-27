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РИА Новости

В Петербурге вынесли приговор организатору покушения на владельца ТРК

Вчера, 21:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд по совокупности преступлений назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы Михаилу Кришьяну, организовавшему покушение на владельца торгово-развлекательного комплекса "Пулково-3" около девяти лет назад, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Андрей Березун.
Как сообщалось, Кришьян с ноября 2011 года находился в международном розыске по обвинению в заказном убийстве петербургского предпринимателя Алексея Волнухина в 2010 году и причастности к смерти владельца ТРК "Пулково-3" Михаила Карачева, застреленного в тот же период. Осенью 2015 года он был арестован в Таллине по запросу Интерпола и экстрадирован в Россию. В октябре 2017 года Кришьян получил семь лет колонии общего режима за рейдерский захват организации.
"Санкт-Петербургский городской суд по совокупности преступлений по статьям 105 часть вторая (убийство — ред.), 111 часть третья (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — ред.), 33 часть третья (виды соучастников преступления — ред.) и 159 часть четвертая (мошенничество в крупном размере — ред.) приговорил Кришьяна к 20 годам лишения свободы", - сказал Березун.
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