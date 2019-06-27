В Петербурге вынесли приговор организатору покушения на владельца ТРК

Как сообщалось, Кришьян с ноября 2011 года находился в международном розыске по обвинению в заказном убийстве петербургского предпринимателя Алексея Волнухина в 2010 году и причастности к смерти владельца ТРК "Пулково-3" Михаила Карачева, застреленного в тот же период. Осенью 2015 года он был арестован в Таллине по запросу Интерпола и экстрадирован в Россию. В октябре 2017 года Кришьян получил семь лет колонии общего режима за рейдерский захват организации.