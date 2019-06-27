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РИА Новости

Путин надеется, что конфликта между ядерными державами не произойдет

Вчера, 21:38
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что дело до конфликта между ядерными державами не дойдет.
"Вы знаете, вся история человечества связана с военными конфликтами, но после появления ядерного оружия риск глобальных конфликтов все-таки понизился именно в силу возможных глобальных трагических последствий для всего человечества в случае возникновения такого конфликта между ядерными державами. Я надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал Путин в интервью британской газете FT, отвечая на вопрос, существует ли риск военного конфликта между Америкой и Китаем.
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"Нет, речь идет, прежде всего, конечно, о разных платформах развития, я бы сказал так аккуратно, в Китае, с одной стороны, и Соединенных Штатах, с другой стороны. Разные истории, Вы как историк, думаю, со мной согласитесь, разные философии, может быть, и внутренней, и внешней политики. Но я Вам, знаете, что хотел бы сказать, мои личные наблюдения. Они не выстраиваются сейчас в порядке союзнических отношений с одними или конфронтации с другими, но я просто смотрю на практике, что происходит. Китай проявляет достаточную лояльность и гибкость, в том числе и со своими партнерами, и с оппонентами. Может быть, в этом просто исторические особенности китайской философии, подхода к выстраиванию отношений с кем-то. Поэтому я не думаю, что со стороны Китая возникнут какие-то угрозы подобного рода. Просто не могу себе этого представить", - сказал Путин.
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Он подчеркнул, что вопрос заключается еще и в том, насколько США способны проявлять уважение к своим партнерам.
"Но насколько способны будут Соединенные Штаты набраться терпения и не принимать резких решений, а с уважением относиться к своим партнерам, даже если в чем-то они с ними не согласны, мне трудно сказать. Но надеюсь, еще раз хочу это повторить, надеюсь, что ни до какой военной конфронтации не дойдет", - указал российский лидер.
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