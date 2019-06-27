Путин надеется, что конфликта между ядерными державами не произойдет

"Нет, речь идет, прежде всего, конечно, о разных платформах развития, я бы сказал так аккуратно, в Китае, с одной стороны, и Соединенных Штатах, с другой стороны. Разные истории, Вы как историк, думаю, со мной согласитесь, разные философии, может быть, и внутренней, и внешней политики. Но я Вам, знаете, что хотел бы сказать, мои личные наблюдения. Они не выстраиваются сейчас в порядке союзнических отношений с одними или конфронтации с другими, но я просто смотрю на практике, что происходит. Китай проявляет достаточную лояльность и гибкость, в том числе и со своими партнерами, и с оппонентами. Может быть, в этом просто исторические особенности китайской философии, подхода к выстраиванию отношений с кем-то. Поэтому я не думаю, что со стороны Китая возникнут какие-то угрозы подобного рода. Просто не могу себе этого представить", - сказал Путин.