СМИ: хакеры западных спецслужб взломали "Яндекс" и внедрили шпионский код

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Хакеры западных спецслужб в конце 2018 года взломали российский интернет-поисковик "Яндекс", установив в нем шпионское программное обеспечение, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.
Источники уточнили, что вредоносная программа Regin известна как инструмент разведывательного сообщества "Пять глаз", объединяющего спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Внедрение в систему "Яндекса" произошло между октябрем и ноябрем 2018 года.
По словам собеседников агентства, хакеров интересовала техническая информация, объясняющая, как "Яндекс" устанавливает подлинность аккаунтов пользователей. Такая информация могла помочь спецслужбам выдавать себя за пользователей системы и получать доступ к их сообщениям.
Отмечается, что хакеры сохраняли доступ к системам "Яндекса" в течение нескольких недель, прежде чем были замечены.
26 июня, 17:47Минобороны привело примеры информационных атак на Россию