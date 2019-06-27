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РИА Новости

СМИ: хакеры западных спецслужб взломали "Яндекс" и внедрили шпионский код

Вчера, 21:40
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Хакеры западных спецслужб в конце 2018 года взломали российский интернет-поисковик "Яндекс", установив в нем шпионское программное обеспечение, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.
Источники уточнили, что вредоносная программа Regin известна как инструмент разведывательного сообщества "Пять глаз", объединяющего спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Внедрение в систему "Яндекса" произошло между октябрем и ноябрем 2018 года.
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По словам собеседников агентства, хакеров интересовала техническая информация, объясняющая, как "Яндекс" устанавливает подлинность аккаунтов пользователей. Такая информация могла помочь спецслужбам выдавать себя за пользователей системы и получать доступ к их сообщениям.
Отмечается, что хакеры сохраняли доступ к системам "Яндекса" в течение нескольких недель, прежде чем были замечены.
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