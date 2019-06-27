СМИ: хакеры западных спецслужб взломали "Яндекс" и внедрили шпионский код

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Хакеры западных спецслужб в конце 2018 года взломали российский интернет-поисковик "Яндекс", установив в нем шпионское программное обеспечение, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Источники уточнили, что вредоносная программа Regin известна как инструмент разведывательного сообщества "Пять глаз", объединяющего спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Внедрение в систему "Яндекса" произошло между октябрем и ноябрем 2018 года.

По словам собеседников агентства, хакеров интересовала техническая информация, объясняющая, как "Яндекс" устанавливает подлинность аккаунтов пользователей. Такая информация могла помочь спецслужбам выдавать себя за пользователей системы и получать доступ к их сообщениям.