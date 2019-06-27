Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T21:29Z
https://ria.ru/20190627/1555991906.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В США считают новый договор по крылатым ракетам возможным

Вчера, 21:29
503
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон заявила в четверг в Брюсселе, что считает возможным достижение международного договора по контролю за крылатыми ракетами, и в нем должен участвовать Китай.
Томпсон участвовала в форуме в Брюсселе, где заявила о необходимости обсуждать с РФ и Китаем разработку ими сверхзвуковых ракетных технологий.
Саммит НАТО
Вчера, 08:20
"Все равно виновата Россия": НАТО и ее ответ на разрушение ДРСМДВот это технология – создать проблему, обвинить оппонента и анонсировать решительные меры по ее преодолению. Цирковые фокусники позавидуют.
"Надеюсь, что Китай сядет за стол переговоров",- сказала Томпсон.
Отвечая на вопрос, необходим и возможен ли договор по крылатым ракетам, замгоссекретаря сказала, что "возможно всё".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что нет никаких признаков того, что Китай готов рассмотреть возможность присоединения не то что к договору по РСМД, но вообще вступить в переговоры по тем или иным аспектам, связанным с контролем над ядерными вооружениями и их сокращением.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Демонстрация ракеты 9М729
25 июня, 14:00
"Они что, дураков нашли?" В Госдуме ответили на заявление НАТО по ДРСМДНАТО ответит конкретными решениями, если Россия не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
020038
Обсудить 1
Выход США из договора о РСМДМИД РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал выход США из договора по ПРО
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о непредсказуемости современного мира
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал дело Скрипалей
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что конфликта между ядерными державами не произойдет
Лента
новостей
Офис компании Яндекс
СМИ: хакеры западных спецслужб взломали "Яндекс" и внедрили шпионский код
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об ожиданиях от саммита G20
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о достижениях России в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что не хочет оценивать правильность действий Трампа
Президент РФ Владимир Путин
Путин предупредил о возможном прекращении СНВ-3
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о кризисе современной либеральной идеи
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, зачем России нужны золотовалютные резервы
Президент РФ Владимир Путин
Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии олигархов в России
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о развитии сотрудничества с Китаем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
Лента новостейМолния