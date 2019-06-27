В США считают новый договор по крылатым ракетам возможным

БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон заявила в четверг в Брюсселе, что считает возможным достижение международного договора по контролю за крылатыми ракетами, и в нем должен участвовать Китай.

Томпсон участвовала в форуме в Брюсселе, где заявила о необходимости обсуждать с РФ и Китаем разработку ими сверхзвуковых ракетных технологий.

"Надеюсь, что Китай сядет за стол переговоров",- сказала Томпсон.

Отвечая на вопрос, необходим и возможен ли договор по крылатым ракетам, замгоссекретаря сказала, что "возможно всё".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что нет никаких признаков того, что Китай готов рассмотреть возможность присоединения не то что к договору по РСМД, но вообще вступить в переговоры по тем или иным аспектам, связанным с контролем над ядерными вооружениями и их сокращением.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.