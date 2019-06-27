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РИА Новости

Путин ответил на вопрос о преемнике

Вчера, 21:24
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.
"Ситуация меняется, меняются определенные требования к людям. А в конечном итоге - я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки - в конечном итоге решение должен принять российский народ", - сказал Путин в интервью FT накануне саммита G20.
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20 июня, 16:16
Путин заявил, что ему не надоело быть президентом
Он напомнил британским журналистам, что в России президента выбирают путем прямого тайного голосования всего населения страны.
"Конечно, кого-то действующий руководитель всегда поддерживает - и это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа - но в конечном итоге выбор всегда за гражданами Российской Федерации", - подчеркнул Путин.
В марте президент в интервью NBC прокомментировал опасения по поводу того, что после смены власти сделанное в последние годы будет разрушено.
"Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы?" - отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
7 декабря 2017, 15:37
Песков назвал "хлебом аналитиков" рассуждения о возможном преемнике Путина
Путин выразил надежду, что это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, платформу развития для следующих поколений.
Путин также выразил уверенность, что США заинтересованы в стабильной России.
"Соединенные Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом — в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной, если у вас есть, конечно, возможность заглянуть хотя бы на 25–50 лет вперед", — добавил глава государства.
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Владимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Я думаю и надеюсь, что преемник должен быть не хуже действующего президента, как например в Казахстане поступили, должен быть наставник...
27 июня, 21:32
Alex Grosh
56711363
Хотелось-бы чтоб преемник занялся наконец экономической независимостью и мощью: наукой, промышленностью и С/Х..
27 июня, 21:36
Шарик Подшипников
821150021
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