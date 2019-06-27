Путин ответил на вопрос о преемнике

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.

"Ситуация меняется, меняются определенные требования к людям. А в конечном итоге - я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки - в конечном итоге решение должен принять российский народ", - сказал Путин в интервью FT накануне саммита G20.

Он напомнил британским журналистам, что в России президента выбирают путем прямого тайного голосования всего населения страны.

"Конечно, кого-то действующий руководитель всегда поддерживает - и это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа - но в конечном итоге выбор всегда за гражданами Российской Федерации", - подчеркнул Путин.

В марте президент в интервью NBC прокомментировал опасения по поводу того, что после смены власти сделанное в последние годы будет разрушено.

"Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы?" - отметил он.

Путин выразил надежду, что это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, платформу развития для следующих поколений.

Путин также выразил уверенность, что США заинтересованы в стабильной России.