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РИА Новости

Путин заявил об отсутствии олигархов в России

Вчера, 21:47
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В России нет олигархов, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 в Японии.
Глава государства добавил, что в стране есть крупные компании, но таких, которые используют какие-то преференции от близости к власти, практически нет.
Президент также отметил, что российская экономика преодолела сложности, связанные с внутренними и внешними шоками.

"То есть мы рассчитывали на то, что негативный эффект от повышения НДС будет краткосрочным, так и получилось. Сейчас и понижение инфляции идет, макроэкономика улучшается, инвестиции начали немножко подрастать", — уточнил Путин.

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Он добавил, что реальная заработная плата в России начала расти, однако располагаемые доходы россиян снижаются из-за выплаты процентов по потребительским кредитам и из-за краткосрочного эффекта, связанного с повышением НДС с 18 до 20 процентов.
"У нас инвестиционный рейтинг (подрос. — Прим. ред.) по всем основным трем агентствам. И рост экономики — в прошлом году 2,3 процента. Мы считаем, что этого недостаточно, но будем, конечно, стремиться к тому, чтобы темпы увеличивались", — подчеркнул глава государства.
Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
И нос ведь не растет)
27 июня, 21:37
Sikosi Nakosi
1102001021
...а также нет нищеты и коррупции.
27 июня, 21:46
Евгений Геннадьевич
5250004
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