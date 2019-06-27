Путин заявил об отсутствии олигархов в России

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В России нет олигархов, заявил президент Владимир Путин в интервью газете В России нет олигархов, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 в Японии.

Глава государства добавил, что в стране есть крупные компании, но таких, которые используют какие-то преференции от близости к власти, практически нет.

Президент также отметил, что российская экономика преодолела сложности, связанные с внутренними и внешними шоками.

"То есть мы рассчитывали на то, что негативный эффект от повышения НДС будет краткосрочным, так и получилось. Сейчас и понижение инфляции идет, макроэкономика улучшается, инвестиции начали немножко подрастать", — уточнил Путин.

Он добавил, что реальная заработная плата в России начала расти, однако располагаемые доходы россиян снижаются из-за выплаты процентов по потребительским кредитам и из-за краткосрочного эффекта, связанного с повышением НДС с 18 до 20 процентов.

"У нас инвестиционный рейтинг (подрос. — Прим. ред.) по всем основным трем агентствам. И рост экономики — в прошлом году 2,3 процента. Мы считаем, что этого недостаточно, но будем, конечно, стремиться к тому, чтобы темпы увеличивались", — подчеркнул глава государства.