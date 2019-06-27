Путин прокомментировал выход США из договора по ПРО

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что предпринимал очень энергичные попытки убедить американских партнеров не выходить из Договора о противоракетной обороне, были дискуссии и споры.
В интервью Financial Times накануне саммита G20 Путин рассказал, что у РФ и США были разногласия, например в части одностороннего выхода Соединённых Штатов из Договора по противоракетной обороне, который, по мнению РФ, являлся краеугольным камнем всей международной безопасности.
"Мы долго дискутировали на эту тему, спорили, предлагали разные решения, во всяком случае, я со своей стороны предпринимал очень энергичные попытки убедить наших американских партнёров не выходить из Договора, а если уж выходить, то таким образом, чтобы обеспечить международную безопасность на длительный исторический период", - сказал Путин.