Путин прокомментировал выход США из договора по ПРО

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что предпринимал очень энергичные попытки убедить американских партнеров не выходить из Договора о противоракетной обороне, были дискуссии и споры.

"Мы долго дискутировали на эту тему, спорили, предлагали разные решения, во всяком случае, я со своей стороны предпринимал очень энергичные попытки убедить наших американских партнёров не выходить из Договора, а если уж выходить, то таким образом, чтобы обеспечить международную безопасность на длительный исторический период", - сказал Путин.