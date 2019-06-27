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РИА Новости

Путин прокомментировал выход США из договора по ПРО

Вчера, 21:19
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что предпринимал очень энергичные попытки убедить американских партнеров не выходить из Договора о противоракетной обороне, были дискуссии и споры.
В интервью Financial Times накануне саммита G20 Путин рассказал, что у РФ и США были разногласия, например в части одностороннего выхода Соединённых Штатов из Договора по противоракетной обороне, который, по мнению РФ, являлся краеугольным камнем всей международной безопасности.
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"Мы долго дискутировали на эту тему, спорили, предлагали разные решения, во всяком случае, я со своей стороны предпринимал очень энергичные попытки убедить наших американских партнёров не выходить из Договора, а если уж выходить, то таким образом, чтобы обеспечить международную безопасность на длительный исторический период", - сказал Путин.
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