Полиция ищет сообщников серийного отравителя из Москвы

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правоохранители ищут соучастников отравителя, обворовывавшего своих жертв в электричках и арестованного в четверг, сообщила пресс-служба транспортной полиции по ЦФО.

Ранее сообщалось, что следователи в Тверской области задержали подозреваемого в отравлении пассажира, которого нашли в феврале в электричке на Ленинградском вокзале в Москве, мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Тогда в тамбуре сильно пьяным и без ценных вещей при себе был обнаружен мужчина 1965 года рождения, который умер спустя два часа после госпитализации. Причиной смерти явилось отравление клозапином, концентрация которого в крови пострадавшего оказалась критической в сочетании с алкоголем.

"После задержания по месту жительства фигуранта были проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъяты личные вещи, предположительно, принадлежащие потерпевшим. Проводятся мероприятия по их установлению. А также устанавливаются соучастники, вместе с которыми подозреваемый совершал преступления", - говорится в сообщении.

По информации полиции, задержанный причастен к совершению преступлений на территории столичного региона, а также Ленинградской, Тверской и Костромской областей.