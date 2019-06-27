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РИА Новости

Полиция ищет сообщников серийного отравителя из Москвы

Вчера, 21:18
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правоохранители ищут соучастников отравителя, обворовывавшего своих жертв в электричках и арестованного в четверг, сообщила пресс-служба транспортной полиции по ЦФО.
Ранее сообщалось, что следователи в Тверской области задержали подозреваемого в отравлении пассажира, которого нашли в феврале в электричке на Ленинградском вокзале в Москве, мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Тогда в тамбуре сильно пьяным и без ценных вещей при себе был обнаружен мужчина 1965 года рождения, который умер спустя два часа после госпитализации. Причиной смерти явилось отравление клозапином, концентрация которого в крови пострадавшего оказалась критической в сочетании с алкоголем.
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25 июня, 14:49
Токсичная газировка: серия отравлений в центре МосквыВ Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице. Пострадавшим незнакомые "добрые люди" предлагали в жару попить, а потом грабили. Подробности рассказал в эфире радио Sputnik юрист одной из потерпевших.
"После задержания по месту жительства фигуранта были проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъяты личные вещи, предположительно, принадлежащие потерпевшим. Проводятся мероприятия по их установлению. А также устанавливаются соучастники, вместе с которыми подозреваемый совершал преступления", - говорится в сообщении.
По информации полиции, задержанный причастен к совершению преступлений на территории столичного региона, а также Ленинградской, Тверской и Костромской областей.
Ранее в Москве поймали "лимонадного отравителя" Мурата Сабанова, который обвиняется в том, что опаивал молодых горожан транквилизаторами и затем грабил потерявших сознание людей.
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