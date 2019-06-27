Путин рассказал об ожиданиях от саммита G20

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал не ждать прорывных решений от саммита G20 в Осаке, но считает, что можно надеяться на то, что удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать основу для позитивного движения вперед.

Успеть за 60 минут: Трамп и Путин встретятся в Японии Главы России и США все-таки встретятся в Осаке. Ожидается, что переговоры продлятся около часа.

"Мы поддерживаем председательство Японии. Все, что касается развития современных технологий, информационной экономики, вплоть до внимания наших японских коллег к вопросам долголетия…, будем поддерживать, принимать участие в этих дискуссиях. Хотя в современных условиях трудно ждать каких-то прорывных решений, судьбоносных решений, на это вряд ли можем сегодня рассчитывать, но есть надежда на то, что в ходе общих дискуссий, двусторонних встреч удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать фундамент, основу для позитивного движения вперед", - отметил он.