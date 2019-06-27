В ХМАО три человека погибли в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал при столкновении автомобилей Renault Logan и Opel на 409-м километре автодороги "Югра" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщил РИА Новости в четверг сотрудник УМВД по Югре.

По предварительным данным, ДТП произошло в четверг около 19.30 (17.30 мск). Восемнадцатилетний водитель Renault Logan, двигаясь со стороны поселка Пионерский в сторону Югорска, не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Там автомобиль столкнулся с автомашиной Opel, двигавшейся по своей полосе движения во встречном направлении, под управлением водителя 1976 года рождения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и два 18-летних пассажира Renault Logan, жители поселка Пионерский. Водитель автомашины Opel доставлен в Югорскую городскую больницу с различными травмами", - сказал собеседник агентства.