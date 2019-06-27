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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон заявил о необходимости срочного формирования нового состава судей КС

Вчера, 21:05
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что властям стоит поторопиться с формированием нового состава судей Конституционного суда и назначить профессионалов.
Председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку 20 июня. Остальные судьи КС написали заявление об отставке 26 июня. Президент назвал это решение "запоздалым, но единственно верным".
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"Мне кажется, что нужно в срочном порядке — до кона июля, сформировать новый состав Конституционного суда. Это должны быть профессионалы", - заявил Додон в четверг в эфире телеканала N4.
Согласно местному законодательству, двух судей КС выбирает правительство (премьер Майя Санду уже сообщила, что в ближайшее время будет создана спецкомиссия для конкурсного отбора двух судей), двух назначает Высший совет магистратуры, еще двух — парламент. Президент Молдавии считает, что состав КС должен быть сформирован до завершения сессия парламента, то есть до 1 августа.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Венецианская комиссия признала факт нарушений со стороны Конституционного суда республики. В частности, судьи нарушили Конституцию инициировав процедуру отстранения от должности президента Молдавии с наделением премьер-министра правом на подписание указа о роспуске парламента. Также установлено, что парламент не мог быть распущен до 10 июня, а не до 7 числа, как озвучили в КС.
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