Додон заявил о необходимости срочного формирования нового состава судей КС

КИШИНЕВ, 27 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что властям стоит поторопиться с формированием нового состава судей Конституционного суда и назначить профессионалов.

Председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку 20 июня. Остальные судьи КС написали заявление об отставке 26 июня. Президент назвал это решение "запоздалым, но единственно верным".

"Мне кажется, что нужно в срочном порядке — до кона июля, сформировать новый состав Конституционного суда. Это должны быть профессионалы", - заявил Додон в четверг в эфире телеканала N4

Согласно местному законодательству, двух судей КС выбирает правительство (премьер Майя Санду уже сообщила, что в ближайшее время будет создана спецкомиссия для конкурсного отбора двух судей), двух назначает Высший совет магистратуры, еще двух — парламент. Президент Молдавии считает, что состав КС должен быть сформирован до завершения сессия парламента, то есть до 1 августа.