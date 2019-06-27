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РИА Новости

Генсек ООН осудил теракты в Тунисе

Вчера, 20:54
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 27 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил теракты в Тунисе, заявил на брифинге журналистам официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь решительно осуждает террористические атаки, которые мы видели в Тунисе сегодня. Он выражает сочувствие и поддержку семьям тех, кого коснулась трагедия, а также правительству Туниса", - сказал он.
В четверг в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. По последним данным, погиб один полицейский, девять человек ранены.
Позже местные СМИ сообщили, что тунисского лидера Аль-Баджи Гаида ас-Себси госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Советник президента Туниса в четверг опроверг появившуюся ранее информацию о его кончине.
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Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикТунис (страна)ООНВ мире
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