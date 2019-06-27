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РИА Новости

Глава МВД Грузии не исключил отказ от использования резиновых пуль

Вчера, 20:53
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ТБИЛИСИ, 27 июн - РИА Новости. Глава МВД Грузии Георгий Гахария не исключил, что страна может вести запрет на закупку и использование резиновых пуль.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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"Использование пуль было легитимным, но форма их использования могла быть нарушена. Что касается того, чтобы отказаться от них совсем, то это возможно, но для этого требуется детальное изучение", - заявил Гахария в четверг на встрече с тележурналистами. Он добавил, что ожидает результатов расследования беспорядков.
Министр отметил, что использование резиновых пуль и спецтехники на митинге было обусловлено тем, что акция протеста вышла за рамки закона, когда ее участники начали штурмовать здание парламента и нападать на полицейских.
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