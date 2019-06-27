Глава МВД Грузии не исключил отказ от использования резиновых пуль

ТБИЛИСИ, 27 июн - РИА Новости. Глава МВД Грузии Георгий Гахария не исключил, что страна может вести запрет на закупку и использование резиновых пуль.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

"Использование пуль было легитимным, но форма их использования могла быть нарушена. Что касается того, чтобы отказаться от них совсем, то это возможно, но для этого требуется детальное изучение", - заявил Гахария в четверг на встрече с тележурналистами. Он добавил, что ожидает результатов расследования беспорядков.