Абхазия ввела временное ограничение на пересечение границы с Грузией

"Сильно больше". В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристов Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от сокращения турпотока из России после русофобских акций. Эти данные прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.