Абхазия ввела временное ограничение на пересечение границы с Грузией

СУХУМ, 27 июн - РИА Новости. Служба государственной безопасности Абхазии ввела временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщило ведомство в четверг.
"В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность республики Абхазия. Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с республикой Абхазия территории", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что СГБ разработала и реализует "необходимый комплекс мер реагирования", в числе которых – "введение временного ограничения на пересечение государственной границы республики Абхазия с Грузией". "Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии", - добавили в СГБ.