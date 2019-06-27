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РИА Новости

Абхазия ввела временное ограничение на пересечение границы с Грузией

Вчера, 20:39
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкНаблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СУХУМ, 27 июн - РИА Новости. Служба государственной безопасности Абхазии ввела временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщило ведомство в четверг.
"В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность республики Абхазия. Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с республикой Абхазия территории", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что СГБ разработала и реализует "необходимый комплекс мер реагирования", в числе которых – "введение временного ограничения на пересечение государственной границы республики Абхазия с Грузией". "Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии", - добавили в СГБ.
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