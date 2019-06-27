В Иркутской области подтопило почти две тысячи жилых домов

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В результате подъема уровня воды в реках и сильных дождей в Иркутской области подтоплен 1801 жилой дом, об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Уточняется, что в домах проживают более 4 тысяч человек. Кроме того, было смыто 9 автомобильных мостов и подтоплено 16 участков дорог областного значения.

"В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах 3 муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.

Дополнительно МЧС сообщает, что уже были эвакуированы 654 человека. Организована работа оперативного штаба Главного управления МЧС России по Иркутской области. Для оказания помощи от МЧС России задействован 71 человек и 18 единиц техники. В готовность приведены Сибирский региональный поисково-спасательный отряд, Байкальский поисково-спасательный отряд и Сибирский спасательный центр, всего 220 человек, 28 единиц техники и 12 плавсредств.