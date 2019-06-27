В Иркутской области подтопило почти две тысячи жилых домов

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В результате подъема уровня воды в реках и сильных дождей в Иркутской области подтоплен 1801 жилой дом, об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Уточняется, что в домах проживают более 4 тысяч человек. Кроме того, было смыто 9 автомобильных мостов и подтоплено 16 участков дорог областного значения.
"В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах 3 муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.
Дополнительно МЧС сообщает, что уже были эвакуированы 654 человека. Организована работа оперативного штаба Главного управления МЧС России по Иркутской области. Для оказания помощи от МЧС России задействован 71 человек и 18 единиц техники. В готовность приведены Сибирский региональный поисково-спасательный отряд, Байкальский поисково-спасательный отряд и Сибирский спасательный центр, всего 220 человек, 28 единиц техники и 12 плавсредств.
В регионе уже введен режим ЧС в городе Нижнеудинске и поселке Соляная Тайшетского района. Паводок также угрожает расположенным на реке Уда поселкам Широково и Октябрьский. На реке Ия у города Тулуна уровень воды может достигнуть отметки 900-1000 сантиметров при критической норме - 700 сантиметров. Уровень воды также поднимется выше критической отметки на реке Ока у населенного пункта Ухтуй, вблизи города Бирюсинска на реке Бирюса и у деревни Баклаши на реке Иркут.