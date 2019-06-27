Врачи оценили состояние женщины, на которую упала ветка в московском парке

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Состояние женщины, на которую упала ветка в Воронцовском парке в Москве из-за непогоды, оценивается как тяжелое, в настоящий момент ей оказывается помощь, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее первый заместитель префекта Юго-Западного административного округа столицы (ЮЗАО) Елена Ломова рассказала РИА Новости, что ветка упала на женщину в Воронцовском парке на юго-западе Москвы при порыве ветра, женщину госпитализировали в Первую Градскую больницу.

"Состояние женщины оценивается как тяжелое, оно уточняется в ходе обследования в больнице, куда она была экстренно госпитализирована. Пострадавшей оказывается медицинская помощь в полном объёме", - сообщили в пресс-службе.