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РИА Новости

Врачи оценили состояние женщины, на которую упала ветка в московском парке

Вчера, 20:37
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Состояние женщины, на которую упала ветка в Воронцовском парке в Москве из-за непогоды, оценивается как тяжелое, в настоящий момент ей оказывается помощь, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее первый заместитель префекта Юго-Западного административного округа столицы (ЮЗАО) Елена Ломова рассказала РИА Новости, что ветка упала на женщину в Воронцовском парке на юго-западе Москвы при порыве ветра, женщину госпитализировали в Первую Градскую больницу.
"Состояние женщины оценивается как тяжелое, оно уточняется в ходе обследования в больнице, куда она была экстренно госпитализирована. Пострадавшей оказывается медицинская помощь в полном объёме", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в течение 7 минут.
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В московском парке на женщину упала ветка
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