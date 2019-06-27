В московском парке на женщину упала ветка

"Там не дерево упало, а ветка. В Москве идут дождь, порывы ветра, всех предупредило МЧС, тем не менее женщина 59 лет гуляла по центральной аллее Воронцовского парка. При порыве ветра ветка живорастущей липы расщепилась и упала на нее. Женщину увезли в Первую Градскую", - сказала Ломова.