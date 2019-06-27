Власти утвердили постановку инвалидности детям с инсулинозависимым диабетом

МОСКВА, 27 июн – РИА новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о присвоении инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно справке к документу, дети с инсулинозависимым сахарным диабетом в возрасте от 14 до 18 лет имеют ограничение способности к самообслуживанию и нуждаются в контроле со стороны родителей и врачей из-за резких колебаний уровня сахара в крови.

"Подписанным постановлением установлено, что категория "ребёнок-инвалид" присваивается при освидетельствовании детей с инсулинозависимым сахарным диабетом до достижения возраста 18 лет", - говорится в справке.