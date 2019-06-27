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РИА Новости

Власти утвердили постановку инвалидности детям с инсулинозависимым диабетом

Вчера, 20:22
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИнсулин в ампулах
Инсулин в ампулах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Инсулин в ампулах. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о присвоении инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Согласно справке к документу, дети с инсулинозависимым сахарным диабетом в возрасте от 14 до 18 лет имеют ограничение способности к самообслуживанию и нуждаются в контроле со стороны родителей и врачей из-за резких колебаний уровня сахара в крови.
"Подписанным постановлением установлено, что категория "ребёнок-инвалид" присваивается при освидетельствовании детей с инсулинозависимым сахарным диабетом до достижения возраста 18 лет", - говорится в справке.
Таким образом, инвалидность детям с инсулинозависимым сахарным диабетом будет устанавливаться один раз при освидетельствовании до наступления совершеннолетия. Раньше ее надо было подтверждать ежегодно.
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