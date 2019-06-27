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РИА Новости

Глава МВД Грузии останется на посту до завершения расследования беспорядков

Вчера, 20:18
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 июн - РИА Новости. Глава МВД Грузии Георгий Гахария, отставки которого требуют митингующие в Тбилиси, заявил в четверг, что не намерен покидать свой пост до завершения расследования беспорядков.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
"Как только закончится расследование, и, исходя из тех результатов, которые мы получим, я не буду иметь никакой проблемы, чтобы отказаться от этого кресла", - заявил Гахария на встрече местными с телеведущими.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
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