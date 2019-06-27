Климкин ответил на претензии Зеленского

Закрепить "успех": Киев готовит новую провокацию в Черном море Все оппоненты Москвы, и не только в Киеве, мечтают выжать максимум из ситуации в районе Керченского залива. А еще лучше – создать новую. В том же месте. Видимо, не случайно в НАТО на днях заявили о намерении нарастить военное присутствие в Черном море.