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РИА Новости

Климкин ответил на претензии Зеленского

Вчера, 20:15
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
Ранее Зеленского возмутил ответ МИД на ноту России по арестованным морякам. Глава государства отметил, что ведомство не согласовало этот документ с ним. В ответ Климкин заявил, что украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию и не должна согласовываться с президентом.
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Украинский министр объяснил, почему не обратился к Зеленскому до публикации ответной ноты.

"(Москва подготовила. — Прим. ред.) ловушку для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в офисе президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод — это опорочить моряков", — написал Климкин в фейсбуке.

Политик утверждает, что Москва якобы "без проблем" может освободить украинских моряков, а своей нотой "приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом России".
Также Климкин отметил, что Зеленский к нему не обращался.
"Как говорят, меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть", — подытожил министр.
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Нота России

Во вторник Москва направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, в которых предлагалось пойти Украине навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.
В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение Международного трибунала и освободить всех задержанных.
Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы. 17 апреля 2019
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"Ждем нового министра". Почему в Киеве не хотят решать проблему моряковУкраина в принципе отказалась обсуждать с Россией вопрос о возвращении задержанных в Керченском проливе моряков, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik разъяснил реакцию Киева.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом. Киевским властям нужны не сами задержанные моряки, а только шум вокруг этой ситуации, написала представитель МИД Мария Захарова в Facebook.

Провокация Киева

В ноябре прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу и длительное время совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
Пограничники задержали 24 моряков, их обвинили в нарушении границы. Владимир Путин связал произошедшее с приближением президентских выборов на Украине.
Военно-морские силы Украины
22 февраля, 12:43
Закрепить "успех": Киев готовит новую провокацию в Черном мореВсе оппоненты Москвы, и не только в Киеве, мечтают выжать максимум из ситуации в районе Керченского залива. А еще лучше – создать новую. В том же месте. Видимо, не случайно в НАТО на днях заявили о намерении нарастить военное присутствие в Черном море.
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Павел КлимкинВ миреУкраина
Популярные комментарии
"Как говорят, меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть", - подытожил министр. Извините, конечно, но во времена моей юности, вот точно так же про гонорею говорили… Вот всё время догадывался, что Климкин и средства контрацепции как-то связанны, так и оказалось.
27 июня, 20:36
Себекхотеп III
72770002
Чугункин наглеет, все как и предполагалось. Пора вернуть ему оригинальный гипофиз, и пусть себе лает в подворотне.
27 июня, 20:23
Андрей Е
38171000
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