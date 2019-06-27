В США семь человек пострадали в результате стрельбы

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.

Полиция подтвердила, что в результате стрельбы, которая произошла утром в четверг по местному времени, семь человек пострадали, погибших нет.

"Только что получила обновленную информацию от полиции и узнала, что в еще одного человека выстрелили этим утром в ходе стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля, в результате чего общее количество (пострадавших – ред.) увеличилось с 6 до 7. Двое (из них - ред.) остаются в критическом состоянии", - написала репортер телеканала WSB-TV Лорен Позен (Lauren Pozen) в своем микроблоге в Twitter

Она также добавила, что, по информации полиции, велась прицельная стрельба, было сделано около десяти выстрелов, некоторые из них попали в стоявшие рядом машины. Злоумышленники скрылись с места происшествия на двух автомобилях.