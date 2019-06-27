Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Сотрудники администрации украинского лидера Владимира Зеленского предложили перенести столицу из Киева в другой город, сообщил депутат Рады Вадим Рабинович. При этом парламентарий назвал инициативу "анекдотом".
Идею прокомментировал в разговоре с РИА Новости украинский эксперт Руслан Бортник. По его словам, такое решение помогло бы Зеленскому выглядеть ближе к народу.
Специалист считает, что окружение президента может всерьез согласиться на перенос украинской столицы.
"В конце концов, это позволит ограничить коммуникацию между чиновниками администрации и другими игроками. Вывести их из-под влияния политических, экономических центров влияния, которые собрались в Киеве", - добавил Бортник.
Российский сенатор Алексей Пушков в шутку поддержал в Twitter перенос столицы. По его словам, в таком случае "дела с финансами пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься переносом и перевозом".
Пушков добавил, что перестав быть столицей, Киев "вновь станет в основном русским городом".