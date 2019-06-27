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РИА Новости

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Вчера, 20:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Сотрудники администрации украинского лидера Владимира Зеленского предложили перенести столицу из Киева в другой город, сообщил депутат Рады Вадим Рабинович. При этом парламентарий назвал инициативу "анекдотом".
Идею прокомментировал в разговоре с РИА Новости украинский эксперт Руслан Бортник. По его словам, такое решение помогло бы Зеленскому выглядеть ближе к народу.
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Вчера, 19:53
С чистого листа: Киев может потерять статус главного города страныНе перенести ли столицу Украины? По некоторым сведениям, новое руководство подумывает на эту тему. И, надо сказать, здравый смысл в идее есть.
Специалист считает, что окружение президента может всерьез согласиться на перенос украинской столицы.
"В конце концов, это позволит ограничить коммуникацию между чиновниками администрации и другими игроками. Вывести их из-под влияния политических, экономических центров влияния, которые собрались в Киеве", - добавил Бортник.
Российский сенатор Алексей Пушков в шутку поддержал в Twitter перенос столицы. По его словам, в таком случае "дела с финансами пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься переносом и перевозом".
Пушков добавил, что перестав быть столицей, Киев "вновь станет в основном русским городом".
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