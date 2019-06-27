ЕС призвал Сербию ускорить реформы в связи с переговорами по вступлению

Оставили на осень. ЕС отложил вступление Албании и Северной Македонии А ведь год назад он им слово дал, что в июне 2020-го непременно начнет переговоры о вступлении. Однако сегодня решил, что ему еще надо время, чтобы проверить свои чувства.