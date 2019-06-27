В Раде возмутились реакцией Зеленского на инициативу Медведчука по Донбассу

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович возмущен реакцией президента Украины Владимира Зеленского, последовавшей после переговоров главы политсовета партии Виктора Медведчука с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Медведчук заявил, что обратился к лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об освобождении нескольких украинских пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, так как действующий президент Украины Владимир Зеленский для этого ничего не делает. В ходе переговоров главы ДНР и ЛНР согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых удерживаемых лиц. Их освобождение состоится в пятницу в Минске. Зеленский назвал инициативы Медведчука по Донбассу предвыборным пиаром.

"Я в шоке просто, послушав слова Зеленского, я считаю, что это аморальные слова, слова человека, который вместо того, чтобы поблагодарить за то, что спасены четыре гражданина Украины, просто бредит. Я хочу ему сказать, что не под выборы Медведчук ведет вопросы об освобождениях. 488 человек благодаря ему освобождены без всяких выборов", - заявил Рабинович в четверг в эфире телеканала " 112.Украина ".

Политик отметил, что возмущен и поражен реакцией президента. "Я возмущен, поражен такой реакцией, я хочу сказать, что президент Украины, которому поверили 73%, которому до лампочки освобождение наших пленных, заблудился уже сразу за 30 дней. Мира нет, продажа земли есть, гей-браки есть, освобождение пленных – плохо. Значит, плохо мы проголосовали тогда", - добавил Рабинович.