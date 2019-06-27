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РИА Новости

В Раде возмутились реакцией Зеленского на инициативу Медведчука по Донбассу

Вчера, 19:52
20090
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Вадим Рабинович. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович возмущен реакцией президента Украины Владимира Зеленского, последовавшей после переговоров главы политсовета партии Виктора Медведчука с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее Медведчук заявил, что обратился к лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об освобождении нескольких украинских пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, так как действующий президент Украины Владимир Зеленский для этого ничего не делает. В ходе переговоров главы ДНР и ЛНР согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых удерживаемых лиц. Их освобождение состоится в пятницу в Минске. Зеленский назвал инициативы Медведчука по Донбассу предвыборным пиаром.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
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"Я в шоке просто, послушав слова Зеленского, я считаю, что это аморальные слова, слова человека, который вместо того, чтобы поблагодарить за то, что спасены четыре гражданина Украины, просто бредит. Я хочу ему сказать, что не под выборы Медведчук ведет вопросы об освобождениях. 488 человек благодаря ему освобождены без всяких выборов", - заявил Рабинович в четверг в эфире телеканала "112.Украина".
Политик отметил, что возмущен и поражен реакцией президента. "Я возмущен, поражен такой реакцией, я хочу сказать, что президент Украины, которому поверили 73%, которому до лампочки освобождение наших пленных, заблудился уже сразу за 30 дней. Мира нет, продажа земли есть, гей-браки есть, освобождение пленных – плохо. Значит, плохо мы проголосовали тогда", - добавил Рабинович.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВиктор МедведчукДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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Зеленский прав
27 июня, 19:57
Петр Грин
0110014
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