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РИА Новости

Делегация России в ПАСЕ объяснила, почему не обсуждала резолюцию по Немцову

Вчера, 19:48
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© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertСессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Представитель российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин рассказал, почему делегация не участвовала в голосовании по резолюции о гибели российского политика Бориса Немцова.
Автор документа литовский парламентарий Эмануэлис Зингерс находится под санкциями в РФ.
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В четверг вечером ПАСЕ большинством голосов (всего проголосовало 43 человека, за - 40, 3 - воздержались) приняла резолюцию, в которой, указав на ряд недостатков, призвала российские власти повторно открыть и продолжить следствие по убийству российского политика Борис Немцова.
В частности, ПАСЕ "полагает, что различные аспекты следствия и открытого прокуратурой дела вызывают серьезную озабоченность в плане независимости и эффективности предпринятых властями усилий по установлению и преследованию всех участников преступления".
Комментируя РИА Новости итоги голосования, российский сенатор пояснил, что "не за, не против, не воздержались, - мы просто не голосовали".
"Мы не принимали участие в работе над этим документом, не принимали участие в обсуждении, в голосовании по трём причинам, они все юридического характера, не политического", - сказал Башкин.
"Первое - проект резолюции и доклада готовились в период отсутствия российской делегации в парламентской ассоциации и представители России были лишены возможности обсуждать эти документы, концептуально обсуждать, по возможности приводить свои аргументы и возможные возражения", - отметил Башкин.
"Второе - расследование в основной своей массе завершено, даже был суд и пять фигурантов уголовного дела осуждены, получили приличные, очень, весьма серьёзные суровые сроки от 11 до 20 лет", - добавил сенатор.
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"Третье - расследование не закончено, выделено отдельное уголовное производство, сроки уголовного дела продлены. В настоящий момент, в первую очередь, Россия заинтересована найти всех причастных, виновных в преступлении, поэтому какие-либо заявления политические иные до окончания следствия были бы прямым давлением на правосудие, следствие, это недопустимо", - подытожил он.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства Немцова к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву - 19 лет, его брату Шадиду - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет.
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