Делегация России в ПАСЕ объяснила, почему не обсуждала резолюцию по Немцову

СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Представитель российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин рассказал, почему делегация не участвовала в голосовании по резолюции о гибели российского политика Бориса Немцова.

Автор документа литовский парламентарий Эмануэлис Зингерс находится под санкциями в РФ.

В четверг вечером ПАСЕ большинством голосов (всего проголосовало 43 человека, за - 40, 3 - воздержались) приняла резолюцию, в которой, указав на ряд недостатков, призвала российские власти повторно открыть и продолжить следствие по убийству российского политика Борис Немцова.

В частности, ПАСЕ "полагает, что различные аспекты следствия и открытого прокуратурой дела вызывают серьезную озабоченность в плане независимости и эффективности предпринятых властями усилий по установлению и преследованию всех участников преступления".

Комментируя РИА Новости итоги голосования, российский сенатор пояснил, что "не за, не против, не воздержались, - мы просто не голосовали".

"Мы не принимали участие в работе над этим документом, не принимали участие в обсуждении, в голосовании по трём причинам, они все юридического характера, не политического", - сказал Башкин.

"Первое - проект резолюции и доклада готовились в период отсутствия российской делегации в парламентской ассоциации и представители России были лишены возможности обсуждать эти документы, концептуально обсуждать, по возможности приводить свои аргументы и возможные возражения", - отметил Башкин.

"Второе - расследование в основной своей массе завершено, даже был суд и пять фигурантов уголовного дела осуждены, получили приличные, очень, весьма серьёзные суровые сроки от 11 до 20 лет", - добавил сенатор.

"Третье - расследование не закончено, выделено отдельное уголовное производство, сроки уголовного дела продлены. В настоящий момент, в первую очередь, Россия заинтересована найти всех причастных, виновных в преступлении, поэтому какие-либо заявления политические иные до окончания следствия были бы прямым давлением на правосудие, следствие, это недопустимо", - подытожил он.