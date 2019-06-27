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РИА Новости

МИД Франции приветствовал возвращение российской делегации в ПАСЕ

Вчера, 19:47
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 27 июн – РИА Новости. Франция с удовлетворением констатирует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил представитель французского МИД, подчеркнув при этом, что позиция Парижа по Крыму и Донбассу остается неизменной.
"Франция с удовлетворение констатирует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Убеждение Франции состоит в том, что Россия должна иметь свое укоренение в Европе", - говорится в заявлении представителя французского МИД.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что позиция Парижа по Крыму и Донбассу остается неизменной: Париж осуждает присоединение Крыма, поддерживает территориальную целостность Украины и выступил за продление санкций против России на Совете ЕС 20 июня.
При этом Франция, как председательствующая в комитете министров СЕ, напоминает, что участие России в этой организации отвечает интересам российских граждан, которые должны иметь доступ к ЕСПЧ – главному инструменты защиты прав человека в Европе, добавил представитель МИД Франции.
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Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.
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Замглавы делегации Украины в коридорах ПАСЕ заявил, что их здесь нет
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