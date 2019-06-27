МИД Франции приветствовал возвращение российской делегации в ПАСЕ

ПАРИЖ, 27 июн – РИА Новости. Франция с удовлетворением констатирует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил представитель французского МИД, подчеркнув при этом, что позиция Парижа по Крыму и Донбассу остается неизменной.

"Франция с удовлетворение констатирует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Убеждение Франции состоит в том, что Россия должна иметь свое укоренение в Европе", - говорится в заявлении представителя французского МИД.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что позиция Парижа по Крыму и Донбассу остается неизменной: Париж осуждает присоединение Крыма, поддерживает территориальную целостность Украины и выступил за продление санкций против России на Совете ЕС 20 июня.

При этом Франция, как председательствующая в комитете министров СЕ, напоминает, что участие России в этой организации отвечает интересам российских граждан, которые должны иметь доступ к ЕСПЧ – главному инструменты защиты прав человека в Европе, добавил представитель МИД Франции.

ПАСЕ на заседании в среду в полном объеме восстановила полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против парламентариев РФ были введены в Ассамблее после присоединения Крыма к России.