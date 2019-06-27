Синоптики опровергли сообщения об урагане в Москве

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Информация о сильном урагане в Москве не соответствует действительности, за последние несколько часов ветер в Москве не был сильнее 12 метров в секунду, рассказал РИА Новости специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о сильном урагане в столице.
"Есть данные с метеостанций, на которых нет ни ураганного ветра, ни гроз, ни града. За последние 6 часов ветра сильнее 12 метров в секунду в Москве и в Московской области не было", - сказал Леус.
Ранее специалист центра Фобос рассказал РИА Новости, что в четверг в Москве прогнозируются местами сильные дожди и порывистый ветер, за день может выпасть от 6 до 11 миллиметров осадков.