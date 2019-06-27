Синоптики опровергли сообщения об урагане в Москве

Молодые люди идут мимо граффити-тэга на фасаде дома в Дегтярном переулке

Молодые люди идут мимо граффити-тэга на фасаде дома в Дегтярном переулке

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Информация о сильном урагане в Москве не соответствует действительности, за последние несколько часов ветер в Москве не был сильнее 12 метров в секунду, рассказал РИА Новости специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о сильном урагане в столице.

"Есть данные с метеостанций, на которых нет ни ураганного ветра, ни гроз, ни града. За последние 6 часов ветра сильнее 12 метров в секунду в Москве и в Московской области не было", - сказал Леус.