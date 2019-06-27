В Минприроды объяснили необходимость применения дронов в тушении пожаров

СОЧИ, 27 июн - РИА Новости. Либерализация применения беспилотных летательных аппаратов необходима в России для эффективного тушения лесных пожаров, сообщил РИА Новости заместитель министра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик.

Он рассказал, что ведутся переговоры с компаниями, которые выпускают беспилотники различных типов и моделей, в том числе тех, которые подходят для обнаружения и тушения пожаров. Таким образом, планируется участие в пилотных проектах с БПЛА. При этом в законодательстве есть ограничения по использованию беспилотников, к которым применяются такие же требования, как к обычным воздушным судам.

"Для обнаружения и тушения пожаров мы не можем за три, десять дней подавать предварительное уведомление с маршрутом, коридором. Нужна либерализация применения беспилотных летательных аппаратов для того, чтоб мы их могли использовать для наших целей", - заявил Валентик.